Toronto Raptors zet zegereeks voort in NBA

De basketballers van Toronto Raptors zijn aan een sterke zegereeks bezig in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen won in eigen huis met 137-126 van Minnesota Timberwolves en dat was al de vijftiende overwinning op rij.

Pascal Siakam was topschutter bij de Canadese ploeg met 34 punten, Kyle Lowry noteerde 27 punten en 11 assists, terwijl OG Anunoby tot 25 punten en 12 rebounds kwam. De Raptors staan inmiddels stevig op de tweede plaats in de Eastern Conference.

Milwaukee Bucks is het enige team dat er beter voor staat. De koploper van de oostelijke divisie won voor de 46e keer dit seizoen door Sacramento Kings met 123-111 te verslaan.

De punten voor de Bucks kwamen vooral van Eric Bledsoe en Khris Middleton, die ieder tot een score van 28 punten kwamen. Topschutter Giannis Antetokounmpo liet het duel aan zich voorbijgaan om bij de geboorte van zijn zoon te zijn.