Waterpoloërs verliezen van Kroatië

De Nederlandse waterpolomannen hebben in de FINA World League verloren van Kroatië. De nummer vier van het afgelopen EK won in Varaždin met 16-7. Oranje, dat eerder ook verloor van Servië, kan zich daardoor nu gaan richten op het olympisch kwalificatietoernooi dat in maart in Rotterdam plaatsvindt.

Nederland startte aardig in Varaždin. De eerste drie treffers waren weliswaar voor Kroatië, maar daarna begon Oranje aan een inhaalrace die in de loop van de tweede periode was voltooid: 5-5. Ook de 7-5 ruststand en 8-6 in de derde periode boden nog uitzicht op een goed resultaat. Daarna liep de thuisploeg uit naar 11-6 en was het duel min of meer beslist.

Voor Nederland scoorden Milos Filipovic (2), Jesse Koopman (2), Pascal Janssen, Kjeld Veenhuis en Sam van den Burg. De equipe van bondscoach Harry van der Meer miste enkele vaste krachten wegens ziekte.