Waterpolosters tegen Italië op kwalificatietoernooi Spelen

De Nederlandse waterpolosters nemen het volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst al in de groepsfase op tegen Italië. De ploeg van bondscoach Arno Havenga werd bij de loting in groep A verder gekoppeld aan Frankrijk, Slowakije en een Aziatisch land. In Azië moet eerst nog een continentaal kwalificatietoernooi worden gespeeld.

Oranje heeft al drie kansen gehad om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar steeds grepen de vrouwen naast een ticket. De laatste kans is op het OKT van 8 tot en met 15 maart in Triëst, waar twee startbewijzen worden verdeeld.

De nummers 1 en 2 van beide poules gaan naar de halve finales, waarin de inzet plaatsing voor de Spelen wordt. “We wisten van tevoren dat we met Italië, Griekenland en Hongarije om twee tickets zouden gaan strijden, dat we bij een van die landen in de poule zouden zitten en dat we de halve finale moeten winnen”, aldus Havenga. “De andere landen zijn normaliter te zwak om een rol van betekenis te spelen, dus we weten wat ons te doen staat. Eerst proberen te winnen van Italië en daarna Hongarije of Griekenland verslaan.”

De Nederlandse mannen strijden van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam om plaatsing voor de Spelen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer werd in groep B ingedeeld bij Kroatië, Rusland, Duitsland, Argentinië en ook een Aziatisch land. Op het EK van vorige maand in Boedapest verloor Oranje in de groep met 15-9 van de Russen. Kroatië is de verliezend finalist van de Spelen van Rio 2016. Op het OKT wordt om drie tickets naar Tokio gestreden. De nummers 1 tot en met 4 gaan door naar de kwartfinales.