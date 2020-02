Zwemmer Dreesens stopt op topniveau

Zwemmer Dion Dreesens stopt met sport op topniveau. Hij nam de beslissing nadat duidelijk was geworden dat er weinig perspectief meer was om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio, komende zomer. Dreesens nam twee keer deel aan de Spelen.

“Na de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 is het niet meer gelukt om mijn oude niveau te halen”, zegt de 26-jarige Dreesens. “Sinds december heb ik niet meer met plezier in het water gelegen. Mijn hoofd stond er niet meer naar, het kostte me fysiek ook veel moeite. De kans om Tokio te halen, was niet meer reëel. Dan kom je op een punt dat je een besluit moet nemen. Het was wel een moeilijk besluit.’’

De finaleplaats met de estafette 4×200 vrij op de Olympische Spelen in Rio, het individueel uitkomen op de 200 vrij op datzelfde toernooi en de gouden medaille op de estafette 4×200 vrij tijdens de EK in 2016, noemt Dreesens als sportieve hoogtepunten. Met zijn in de Verenigde Staten behaalde bachelor sportmanagement wil hij graag actief blijven in de sport.