Basketballers Houston stoppen goede serie Boston

Aan een sterke serie van Boston Celtics in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is in Houston een einde gekomen. Met dank aan met name James Harden en Russell Westbrook waren de thuisspelende Rockets te sterk voor de gasten, die de laatste zeven duels hadden gewonnen: 116-105.

Harden en Westbrook waren samen goed voor 78 punten, waarvan eerstgenoemde er 42 voor zijn rekening nam. Harden kwam pas in de tweede helft op stoom met 31 punten. In het derde kwart was hij zelfs verantwoordelijk voor 19 punten op rij voor Houston. Het was de negentiende keer dit seizoen dat Harden op 40 punten of meer uitkwam.

Bij Boston was Gordon Hayward de topschutter met 20 punten. Houston staat met 34 overwinningen tegen 20 nederlagen op de vijfde plaats in de Western Conference. Boston (37-16) blijft de nummer 3 in de Eastern Conference.

Los Angeles Clippers verloor ondanks een sterke Kawhi Leonard (30 punten, 9 assists) met 110-103 van Philadelphia en zien de top twee in het Westen – Los Angeles Lakers en Denver Nuggets – weer iets uitlopen. Het nieuwe NBA-fenomeen Zion Williamson werd topschutter voor New Orleans in de thuiswedstrijd tegen Portland. Met 31 punten, zijn beste prestatie dit seizoen, leidde de 19-jarige (1,98 meter, 129 kilo) de Pelicans voorbij de Trail Blazers: 138-117.