Bondscoach Annan wint derde jaar op rij hockeyprijs

Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeysters is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste coach van de wereld in het vrouwenhockey. De internationale hockeyfederatie FIH reikte de geboren Australische de bijbehorende award uit in Argentinië.

De 46-jarige Annan boekte vorig jaar weer veel succes met het Nederlands vrouwenteam. Ze vulde haar erelijst aan met de eindzege in de eerste editie van het nieuwe landentoernooi Pro League en de Europese titel. Van de 25 interlands in het afgelopen kalenderjaar won Oranje er 21, tegen drie gelijke spelen en slechts één nederlaag (de 1-0 tegen Australië in de tweede wedstrijd van de Pro League).

“Het is een grote eer, maar ik zie het vooral als een prijs voor het team. Als de meiden de wedstrijden niet winnen, win ik deze prijs ook niet”, reageerde de coach, die in haar carrière ook twee keer is gekozen tot beste speelster van de wereld.