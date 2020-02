Colombiaanse wielrenner Molano wint in eigen land

Juan Sebastian Molano heeft de tweede etappe in de Ronde van Colombia gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van UAE was in de 152 kilometer lange etappe, van Paipa naar Duitama, de snelste in de massasprint. Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) eindigde als tweede, voor de Israëliër Itamar Einhorn.

Molano eindigde een paar weken terug in de Ronde van San Juan al eens als vijfde en tweede. Zijn land- en ploeggenoot Fernando Gaviria won drie ritten, maar hij ontbreekt (net als de Slowaak Peter Sagan) in de Ronde van Colombia.

Jonathan Caicedo uit Ecuador is leider in het algemeen klassement. De Ronde van Colombia telt zes etappes.