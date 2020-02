‘Grote Prijs van China zo goed als zeker uitgesteld’

De Grote Prijs van China in de Formule 1 wordt zo goed als zeker uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hoewel de internationale autosportfederatie FIA nog altijd geen definitieve streep heeft gezet door het evenement, dat staat gepland op 19 april, heeft Formule 1-baas Chase Carey woensdag gezegd dat de race zeer waarschijnlijk niet doorgaat.

Hij reageerde op berichten in diverse media dat woensdag het besluit naar buiten komt dat de race op het circuit van Shanghai wordt geannuleerd. “We erkennen dat het uitstel van het evenement zeker een mogelijkheid is en zelfs heel waarschijnlijk is gezien de gebeurtenissen”, aldus Carey.

De sportautoriteiten van Shanghai riepen vorige week op alle sportevenementen op te schorten zolang het virus nog rondwaart. Het coronavirus heeft inmiddels in China meer dan 44.000 mensen besmet. Meer dan 1100 mensen zijn overleden.