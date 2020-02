Haase moet na Ahoy weer puzzelen en terug naar verre oorden

Robin Haase had graag een opmars ingezet bij zijn twaalfde deelname aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Een zege zou hem evenveel punten hebben opgeleverd als een finaleplaats op een challengertoernooi, waartoe de nummer 167 van de wereld de laatste maanden is veroordeeld.

“Het is gewoon zuur, maar hieruit neem ik heel veel dingen mee voor de komende periode. Dit geeft vertrouwen”, aldus Haase. “Winst hier was heel fijn geweest voor de komende periode. Nu blijft het toch een beetje puzzelen met mijn schema. Om in de challengers op hardcourt te spelen, moet je meer vlieguren maken dan dat je tennisuren maakt.”

Haase overwoog na de komende Daviscupwedstrijd tegen Kazachstan, op 6 en 7 maart, een paar toernooien in China te spelen, maar het coronavirus zorgde ervoor dat Haase zijn plannen heeft moeten wijzigen.

De 32-jarige Haase begon zijn twaalfde editie niet met een andere mindset, ondanks dat hij is teruggeworpen op de wereldranglijst. “Sommigen roepen dat je niks te verliezen hebt, maar dat vind ik de grootste onzin”, aldus Haase. “Voor eigen publiek wilde ik er ook niet met 6-1 6-1 af gaan. Ik had van alles te verliezen.”

Door het verlies van Haase zijn alle Nederlanders uitgeschakeld. Woensdagavond kwam er een plekje vrij omdat Radu Albot zich had afgemeld, maar geen van de Nederlandse tennissers die verloren in de kwalificaties waren aanwezig om het plekje in te nemen. Tot onvrede van toernooidirecteur Richard Krajicek.

“Dat is echt een grote schande”, sprak Haase. “De spelers, de staf en de spelers moeten zich flink schamen. Ik mag die spelers graag, maar het is gewoon schandalig. Ze hadden hier gewoon moeten zijn. Bovendien had ik niemand om in te spelen.”