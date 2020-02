Shorttrackcoach Otter: Knegt wil zijn plek terugveroveren

Shorttracker Sjinkie Knegt maakt sinds zijn terugkeer een getergde indruk op coach Jeroen Otter. De 30-jarige Fries ontbrak een jaar nadat hij ernstige brandwonden opliep toen hij thuis de houtkachel wilde aansteken.

“Sjinkie heeft heel lang aan de top gestaan. Anderen zijn in dat gat gesprongen toen hij weg was”, aldus Otter woensdag in het Dordrechts Museum, waar hij vooruit keek op de wereldbekerfinale van komend weekeinde in Dordrecht. “Sjinkie heeft wel iets van zijn status verloren. Het is wel een ‘mannetje’. Hij wil heel graag zijn plek terugveroveren.”

Als het aan Knegt ligt, had hij al eerder dan aankomend weekeinde zijn rentree gemaakt. Dat was niet verantwoord, vond Otter. “Je moet daar ook een stukje zelfbescherming in meenemen. Je wilt hem niet door het ijs laten zakken. Nu is hij er wel klaar voor, anders hadden we hem niet laten starten. We doen dit niet omdat we Sjinkie zielig vinden.”

Otter is benieuwd waar Knegt na een jaar afwezigheid staat. “Hoe is zijn fysieke capaciteit? Dat is de grote vraag. Heeft hij die explosie om die stap te maken?”

Olympisch kampioene Suzanne Schulting is blij dat Knegt weer terug is in het team. “Hij heeft veel ervaring. Sjinkie is dezelfde gebleven. Qua kracht heeft hij wel wat ingeleverd. En het niveau in de wereldbeker is wel gestegen. Het is lastig om een uitspraak te doen waar hij nu staat. Dat weten we na komend weekeinde.”

De shorttrackers maken inmiddels wat grappen over het ongeval van Knegt. “Sjinkie is nuchter. Zelf maakt hij de hardste grappen”, zegt Schulting.