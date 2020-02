Tennisser Bautista Agut verliest in Rotterdam van landgenoot

Roberto Bautista Agut, de nummer 6 van de plaatsingslijst, is in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament blijven steken. De Spaanse nummer 12 van de wereld verloor in drie sets van zijn landgenoot Pablo Carreño Busta: 4-6 6-2 6-7 (4).

De partij op baan 1 duurde 2,5 uur en had maar drie breaks. In de beslissende set kwamen geen servicebreaks voor en benutte Carreño Busta zijn eerste wedstrijdpunt.

Carreño Busta is daardoor de eerste kwartfinalist van de 47e editie van het toernooi. Hij treft vrijdag de winnaar van het duel tussen Jannik Sinner en David Goffin.

De 28-jarige Carreño Busta doet voor het eerst mee in Rotterdam.