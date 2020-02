Tennisser Haase verliest in Ahoy in drie sets van Goffin

Robin Haase heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 32-jarige Haase, toegelaten op basis van een wildcard, verloor in drie sets van de als vierde geplaatste Belg David Goffin. Het werd in 2,5 uur 3-6 7-6 (5) 6-4 voor de nummer 10 van de wereld.

Haase begon goed aan de wedstrijd en had aan één break voldoende om de eerste set naar zich toe te trekken. In de tweede set maakte hij een achterstand ongedaan, waarna hij in de tiebreak duidelijk de mindere was. Goffin verzilverde zijn tweede setpunt en nam daardoor het initiatief over.

In de derde set werd Haase, de nummer 167 van de wereld, in de eerste game gebroken en Goffin stond zijn voorsprong niet meer af. In de laatste game kreeg Haase nog een breakpoint, maar op het tweede wedstrijdpunt van Goffin sloeg hij een passing buiten de lijnen.

Het was al het achtste duel tussen Haase en Goffin en de Nederlander won slechts één duel: in 2017 in Gstaad. In dat jaar troffen de twee elkaar ook in Ahoy en ook toen zegevierde Goffin in drie sets.

Voor Haase was het al zijn twaalfde deelname in Rotterdam. Slechts vier keer overleefde hij de eerste ronde. Vorig jaar was Michail Koekoesjkin uit Kazachstan hem in de openingsronde de baas.

Om de kwartfinales te bereiken, moet Goffin donderdag de jonge Italiaan Jannik Sinner verslaan. Sinner hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen, omdat Radu Albot zich terugtrok en geen van de potentiële lucky losers zich had aangemeld.