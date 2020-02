Verstappen rijdt in 2020 met Red Bull in vertrouwde kleuren

Max Verstappen kruipt dit seizoen in een Red Bull die er praktisch hetzelfde uitziet als voorgaande jaren. De Oostenrijkse Formule 1-renstal onthulde woensdag de eerste beelden van de RB16: een bolide in de vertrouwde donkerblauwe kleur met gele en rode accenten.

Het logo van de stier, het beeldmerk van energiedrank Red Bull, siert de vin aan de bovenkant van de auto. “Kleurstellingen zijn ervoor gemaakt om te blijven”, twittert het team via het officiĆ«le account van Aston Martin Red Bull Racing.

De Nederlander zal later woensdag de eerste meters maken in de auto op circuit Silverstone. Het is teams toegestaan een klein aantal kilometers te rijden voor het maken van promotiebeelden, voorafgaand aan de eerste officiƫle test over een week in Barcelona.

Verstappen eindigde afgelopen seizoen als derde in het WK, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De 22-jarige Limburger wil dit jaar een serieuze gooi doen naar de wereldtitel en de jongste Formule 1-kampioen ooit worden.