Verstappen ‘zeer positief’ over nieuwe auto

Max Verstappen was woensdag tevreden na zijn eerste meters in de RB16, de Red Bull waar hij dit jaar mee gaat rijden in de Formule 1. “Het is zeer positief verlopen. Het is natuurlijk belangrijk om wat meters te maken met de nieuwe auto om te checken of alle onderdelen goed werken, voordat we naar Barcelona gaan. Ik kijk ernaar uit om daar verder aan de slag te gaan”, aldus de 22-jarige coureur tegen Verstappen.nl.

Het is teams toegestaan een klein aantal kilometers te rijden voor het maken van promotiebeelden, voorafgaand aan de eerste officiĆ«le test over een week in Barcelona. Dat gebeurde woensdag op het circuit van Silverstone. In andere jaren presenteerde Red Bull nog wel eens een auto in andere kleuren om de concurrentie niet al te wijs te maken, maar dit jaar deed het team niet geheimzinnig en werd meteen de ‘wedstrijdoutfit’ getoond.

Verstappen eindigde afgelopen seizoen als derde in het WK, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De 22-jarige Limburger wil dit jaar een serieuze gooi doen naar de wereldtitel en de jongste Formule 1-kampioen ooit worden.