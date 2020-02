Wielerploeg Boels-Dolmans in 2021 verder als SD Worx

De toekomst van de succesvolle vrouwenwielerploeg Boels-Dolmans is verzekerd. SD Worx is vanaf 2021 hoofdsponsor van de ploeg waarvoor onder meer Anna van der Breggen en Chantal Blaak uitkomen. De HR-dienstverlener ondertekende woensdag in Heerlen bij de teampresentatie een contract voor vier jaar met de ploeg van teammanager Erwin Janssen en ploegleider Danny Stam. SD Worx treedt dit jaar al toe als cosponsor.

Afgelopen najaar werd bekend dat de twee belangrijkste geldschieters van de ploeg er na 2020 mee op zouden houden. Met SD Worx is de toekomst verzekerd. “We zijn erg trots dat we hoofdsponsor worden van ’s werelds beste vrouwenploeg in het wielrennen. Deze samenwerking is een weldoordachte keuze: het vrouwenwielrennen krijgt steeds meer aandacht. Bovendien is wielrennen een uitermate toegankelijke en groene sport, dicht bij de mensen en internationaal geliefd bij een zeer breed publiek”, aldus Kobe Verdonck, topman van SD Worx.

Stam wil ook de komende jaren met zijn ploeg de nummer 1 van het vrouwenwielrennen blijven. “Het enthousiasme van SD Worx is ongekend groot en werkt enorm motiverend op iedereen binnen het team. Het is een groot voordeel dat we nu al weten dat onze toekomst tot en met 2024 gegarandeerd is. Wij kunnen nu gaan bouwen aan de ploeg van de toekomst en weer de nodige stappen zetten”, aldus de ploegleider.