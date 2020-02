Badmintonsters na zege niet naar kwartfinale EK

De Nederlandse badmintonsters hebben Ierland met ruime cijfers verslagen (5-0) op het Europees kampioenschap voor landenteams in het Franse Liévin. De zege was niet voldoende voor een plek in de kwartfinales. Oranje verloor eerder al van Estland (2-3) en het als eerste geplaatste Denemarken (0-5).

Tegen Ierland wonnen Soraya de Visch Eijbergen, Gayle Mahulette en Nadia Choukri hun enkelspelen. Selena Piek en Cheryl Seinen zegevierden in het dubbelspel. Debora Jille en Alyssa Tirtosentono zagen hun tegenstanders in het dubbelspel opgeven.