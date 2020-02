Basketballer Bryant in beslotenheid begraven

Voormalig topbasketballer Kobe Bryant en zijn dochter Gianna zijn afgelopen week in besloten kring begraven. Volgens diverse Amerikaanse media vond de uitvaart vrijdag plaats in het Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, dicht bij het huis van de familie Bryant in Newport Beach. De 41-jarige oud-basketballer en zijn 13-jarige dochter kwamen op 26 januari om het leven toen de helikopter waarin ze zaten neerstortte op een heuvel in Calabasas, ten noordwesten van Los Angeles.

In de helikopter zaten naast vader en dochter Bryant nog zeven mensen, onder wie een teamgenote van de basketballende Gianna en hun coach. Het is nog altijd onduidelijk waardoor de heli in dichte mist crashte.

Op maandag 24 februari wordt een openbare herdenkingsdienst gehouden in het Staples Center, de thuishaven van Los Angeles Lakers, de club waarmee Bryant in twintig jaar in de NBA vijf kampioenschappen veroverde. De datum heeft symbolische waarde. Bryant speelde een groot deel van zijn carrière met het nummer 24, Gianna basketbalde met het nummer 2 op haar shirt.