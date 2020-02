Bertens begint tennistoernooi Sint-Petersburg met snelle zege

Kiki Bertens is het tennistoernooi van Sint-Petersburg goed begonnen. De als tweede geplaatste Nederlandse rekende in ruim een uur af met Veronika Koedermetova: 6-1 6-2.

Bertens is de titelverdedigster in de Russische stad en verdedigt veel punten voor de WTA-ranglijst waarop ze achtste staat. Ze won het toernooi vorig jaar door in de finale de Kroatische Donna Vekic te verslaan.

Tegen de 22-jarige Koedermetova pakte Bertens meteen twee breaks in de eerste set, die ze won met 6-1. In de tweede set liep de 28-jarige Westlandse uit naar 3-0. Koedermetova brak terug naar 3-2, maar Bertens won opnieuw de opslagbeurt van de Russin. Op haar eerste matchpoint op 5-2 sloeg ze meteen toe.

Bertens treft in de kwartfinales Anastasia Potapova uit Rusland. Het 18-jarige talent rekende in twee sets af met de Australische Ajla Tomljanovic (7-6 (2) 6-3. “Het is de eerste keer dat ik tegen haar speel”, keek Bertens vooruit. “Ze speelt heel agressief.”