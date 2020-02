Jessica Blaszka heeft bij het Europees kampioenschap worstelen in Rome de finale gehaald. In de klasse tot 53 kilogram rekende de Limburgse in de halve finale af met de Duitse Annika Wendle.

Blaska had de halve finales bereikt na een zege op de Roemeense Suzanne Seicariu in de kwalificaties en overwinningen op de Azerbeidzjaanse Tatjana Varansova en de Noorse Silje Kippernes.

In de finale treft Blaszka vrijdag Vanesa Kaladzinskaja uit Wit-Rusland.