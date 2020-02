Bouhanni wint eerste etappe in Ronde van de Provence

Wielrenner Nacer Bouhanni heeft de eerste etappe van de Ronde van de Provence gewonnen. De Fransman van Team Arkéa Samsic was in de sprint van de rit van Châteaurenard naar Saintes-Maries-de-la-Mer na 149,5 kilometer net iets sneller dan de Italianen Jakub Mareczco en Giacomo Nizzolo.

Het is voor Bouhanni de tweede zege dit seizoen. Hij won eerder een rit in de Ronde van Saudi-Arabië en eindigde daar als tweede in het algemeen klassement. De Ronde van de Provence duurt nog tot en met zondag.