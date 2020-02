Krajicek wil nog jaren door in Ahoy en blijft ambitieus

Richard Krajicek (48) is al bezig aan zijn zeventiende editie als toernooidirecteur. En daardoor is hij nu langer directeur dan dat hij actief was als proftennisser. “Ik hoop dit nog minimaal tien jaar te doen, maar snap ook dat ze een 60-jarige toernooidirecteur wel erg oud vinden.”

Half juni van 2003 maakte Krajicek bekend te stoppen met proftennis, omdat een slepende elleboogblessure hem dwars zat. Maar Krajicek en tennis konden niet zonder elkaar. Niet veel later trad hij in dienst bij het toernooi van Rotterdam en inmiddels is de voormalig winnaar van Wimbledon al bijna twee decennia hét symbool van het ABN AMRO World Tennis Tournament.

“Ik vind het nog altijd een superjob. Ik blijf dicht bij het toptennis, ga naar toernooien toe en blijf betrokken bij de sport waar ik zoveel van houd. En het is geen fulltimejob, waardoor ik tijd houd voor andere dingen”, aldus Krajicek, die het toernooi in 1995 en 1997 op zijn naam wist te schrijven. “In het begin moest ik wat in mijn rol groeien, omdat ik tijdens mijn loopbaan altijd gewend was dat het allemaal om mij draaide. Nu ben ik meer een teamspeler.”

Over het hoogtepunt van de afgelopen zeventien jaar hoeft Krajicek niet lang na te denken. “Het moment dat Federer twee jaar geleden nummer 1 van de wereld werd”, aldus Krajicek, die zelf ooit de mondiale nummer 4 was. “Toen we zijn komst destijds aankondigden werden er in 12 uur 10.000 duizend kaarten verkocht. Het was bizar wat er toen gebeurde.”

Vorig jaar stond voor Krajicek in het teken van het maken van reizen en hij nam een “semi-sabbatical”. Zo ging hij met zijn dochter Emma wandelen in Nepal. Dit jaar overweegt Krajicek opnieuw een reis, maar hij staat ook weer open voor een klus als coach. “Vorig jaar waren er wat aanbiedingen van spelers die rond plaats 30 tot 40 stonden. Ik wacht het dit jaar even af, maar sta in principe weer open om te coachen.”

Ondertussen werkt hij met zijn team hard om het toernooi van Rotterdam te blijven verbeteren. “Alles moet bij ons top zijn. Als we dan de kans hebben onze status te verhogen, dan zijn we er klaar voor. Wij kunnen en willen nu een masterstoernooi worden, aan ons ligt het niet”, aldus Krajicek.

“Als ik het toernooi in een speler moet uitdrukken, dan zou ik kiezen voor Stan Wawrinka; een sympathieke speler die een paar heel mooie resultaten heeft behaald. We zijn niet de beste van de wereld, maar schurken wel tegen de top aan.”