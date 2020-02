Kramer bij WK in Salt Lake City in derde rit op 5000 meter

Schaatser Sven Kramer is bij de WK afstanden in Salt Lake City op de 5000 meter vroeg aan de beurt. De achtvoudige kampioen moet donderdagavond (Nederlandse tijd) in de derde rit tegen de Zwitserse middenmoter Livio Wenger een tijd neerzetten voor zijn sterke concurrenten.

Jorrit Bergsma rijdt in het vijfde paar tegen titelhouder Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen en favoriet Patrick Roest komt in de negende en voorlaatste race in actie. Zijn tegenstander is de Canadese outsider Graeme Fish. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, verschijnt in de achtste rit op het ijs.

Irene Schouten opent namens Nederland de WK op de snelste ijsbaan ter wereld rond 20.30 uur met de eerste race op de 3000 meter tegen de Russin Elena Sokhriakova. Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, rijdt in het zesde paar tegen de Tsjechische Nikola Zdrahalova. Europees kampioene Esmee Visser neemt het in de zevende rit op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië komt in de voorlaatste race uit tegen de Canadese Ivanie Blondin.

Na de twee individuele nummers staan op de eerste WK-dag nog de teamsprints voor mannen en vrouwen op het programma.