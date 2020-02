Verstappen: vanaf de eerste race moet ik er staan

Max Verstappen heeft nog eens benadrukt dat hij vanaf de eerste race moet presteren om serieus kans te maken op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. “Het doel is wereldkampioen worden en dat moet je er vanaf de eerste race staan”, zei de Nederlander op de website van de Formule 1.

Verstappen maakte woensdag op het circuit van Silverstone de eerste kilometers in de RB16, de raceauto van Red Bull waarin de Limburger dit jaar het kampioenschap rijdt. Eerst komen de testraces in Barcelona, op 15 maart is de openingsrace in het Australische Melbourne. Hij was positief over de eerste kennismaking.

“Willen we voor de titel gaan, dan moeten we beter presteren dan vorig jaar. Ik hoop enorm dat we vanaf race één meedoen om de overwinning, want dan kan het echt een interessant en leuk jaar worden.”