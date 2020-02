Wielrenner Juan Sebastian Molano heeft ook de derde etappe in de ronde van Colombia gewonnen. De Colombiaanse sprinter van UAE die een dag eerder al de snelste was, versloeg in de rit van Paipa naar Sogamoso na 177,7 kilometer zijn landgenoten Edwin Ávila en Ávaro José Hodeg.

De leiderstrui blijft om de schouders van Jonathan Caicedo uit Ecuador van Education First, het team dat dinsdag de ploegentijdrit won. De Ronde van Colombia duurt tot en met zondag.