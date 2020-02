WK-goud Bloemen op 5000 m, zilver voor Kramer

Ted-Jan Bloemen heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City goud veroverd op de 5000 meter. De 33-jarige schaatser, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, pakte zijn eerste titel bij dit toernooi met een tijd van 6.04,37. De wereldrecordhouder (6.01,86) was iets meer dan een halve seconde sneller dan Sven Kramer, die zich tevreden moest stellen met zilver (6.04,91). De Canadees Graeme Fish pakte brons met 6.06,32.

De favoriete Patrick Roest werd in de voorlaatste rit gediskwalificeerd nadat hij de vierde tijd had gereden. Hij was nog ongeslagen dit seizoen op de 5000 meter. Jorrit Bergsma eindigde als achtste (6.13,42).