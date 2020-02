Zesde wereldtitel Sablikova op 3000 m, zilver Achtereekte

Schaatsster Carlijn Achtereekte heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City genoegen moeten nemen met zilver op de 3000 meter. De olympisch kampioene op dit onderdeel finishte in een dik persoonlijk record van 3.54,92. Dat was echter net niet voldoende om titelverdedigster Martina Sablikova van haar zesde wereldtitel op deze afstand af te houden: 3.54,25. Het brons ging naar de Russin Natalia Voronina (3.55,54).

Esmee Visser kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. De tweevoudig Europees kampioene ging te traag van start en kon daarna haar achterstand op de leidende Achtereekte niet meer goedmaken. Visser finishte in 3.56,78, goed voor de vijfde plaats. Ze reed vorig jaar bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City nog een Nederlands record op de 3000 meter (3.54,02).

Irene Schouten bleef met haar tijd van 3.58,26 net boven haar persoonlijke record dat ze vorige week vrijdag in Calgary neerzette (3.58,07). De regerend wereldkampioene op de massastart eindigde op de zevende plaats.

Achtereekte (30) reed in het zesde paar een stabiele race. Haar slotrondje van 32,0 seconden was echter net niet snel genoeg voor haar eerste wereldtitel. “Ik kraakte op het laatst een beetje”, bekende de rijdster van Team Jumbo-Visma bij de NOS. “Deze race duurde feitelijk voor mij een ronde te lang. Ik besefte na afloop van mijn rit meteen dat Sablikova daar de winst op mij zou kunnen pakken.”

De 32-jarige Tsjechische begon in de voorlaatste rit met een marge van amper 0,12 seconde op Achtereekte aan haar laatste omloop. Met een slotronde van 31,5 stelde ze haar zestiende gouden medaille bij de WK afstanden veilig. Achtereekte kon achteraf wel vrede met zilver hebben. “Je verliest natuurlijk niet van zomaar iemand. Ik heb een heel goede rit gereden, maar het was net niet goed genoeg. Ik heb niettemin bewezen dat ik op dit podium thuishoor.”

Drievoudig kampioene Ireen Wüst ontbrak in het deelnemersveld. De olympisch kampioene van 2006 en 2014 op deze afstand wist zich eind december bij de NK afstanden niet te kwalificeren op de 3000 meter (vijfde).