De Canadees Graeme Fish heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City in de voorlaatste race een wereldrecord gereden op de 10.000 meter. De 22-jarige schaatser finishte in een tijd van 12.33,86. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, die in 2015 op dezelfde baan op 12.36,30 uitkwam.

In de laatste WK-rit rijdt Bloemen tegen Patrick Roest.