Federer tennist dit jaar alleen in Parijs op gravel

Tennisser Roger Federer speelt dit jaar alleen op Roland Garros op gravel. De 38-jarige Zwitser slaat de overige graveltoernooien over. Vorig seizoen speelde Federer in de aanloop naar Roland Garros ook in Madrid en Rome. Op beide toernooien strandde hij in de kwartfinales, op het grandslamevenement in Parijs moest hij in de halve finales buigen voor recordkampioen Rafael Nadal.

In de twee jaar daarvoor speelde de twintigvoudig grandslamwinnaar zelfs helemaal niet op gravel. In de nadagen van zijn carrière springt Federer voorzichtig om met zijn lichaam. Dit seizoen kiest hij ervoor om alleen Roland Garros te spelen, het grandslam dat hij in 2009 won.

Federer heeft zich dit jaar alleen nog maar laten zien op de Australian Open. In Melbourne moest de Zwitser het in de halve finales afleggen tegen titelverdediger Novak Djokovic. Zelf verdedigt hij eind deze maand zijn titel in Dubai. Op het schema van Federer staat verder alleen het masterstoernooi van Indian Wells.