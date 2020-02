Gebrek aan wind houdt zeilers aan de kant op WK

Op maandag hield harde wind de zeilers aan de kant bij de WK in Australië, vrijdag was er juist te weinig wind om het water op te gaan. Onweersbuien boven de baai van de zuidelijk gelegen steden Geelong en Melbourne zorgden ervoor dat de organisatie besloot om de vijfde wedstrijddag van de WK’s in de 49er(FX)-klasse en Laser Standard te schrappen.

Voor de Nederlandse duo’s Annemiek Bekkering/Annette Duetz (momenteel negende in de 49erFX) en Bart Lambriex/Pim van Vugt (zesde in de 49er) staan nu zaterdag in Geelong twee reguliere races én de afsluitende medalrace op het programma. “Dat wordt leuk”, aldus Bekkering en Duetz, voor wie na twee wereldtitels op rij nu brons het hoogst haalbare lijkt. Lambriex en Van Vugt zetten een grote stap naar deelname aan de Olympische Spelen in Tokio als ze in de top 8 eindigen.

De zeilers in de Laser Standard varen zaterdag drie in plaats van twee races voor de kust van Melbourne. De medalrace is zondag. Rutger van Schaardenburg staat op de tiende plaats in het klassement, Duko Bos is twintigste.