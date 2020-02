Hamilton ziet ‘oorlogstaal’ Verstappen als teken van zwakte

Lewis Hamilton moest lachen toen hij onlangs wat prikkelende uitspraken van Max Verstappen hoorde. De Nederlandse coureur van Red Bull denkt dat hij de zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 komend seizoen kan onttronen. “Ik vind het wel grappig. Ik weet dat je op het circuit van je moet laten horen. Vaak zie ik zulke uitspraken dan ook als een teken van zwakte”, zei Hamilton met een glimlach bij de presentatie van zijn nieuwe auto.

De 35-jarige Brit wil komend seizoen het record van Michael Schumacher evenaren door voor de zevende keer wereldkampioen te worden. Hamilton weet dat hij met Verstappen en Charles Leclerc, beiden 22 jaar, twee grote uitdagers heeft. Op de vraag wie zijn grootste concurrent wordt, sloeg hij echter zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas op de schouders. “Dat is deze man.”

Verstappen eindigde afgelopen seizoen in het WK als derde achter de twee Mercedes-coureurs. “Aan het eind van vorig seizoen waren we aan elkaar gewaagd en Lewis is God niet. Hij kan kwetsbaar zijn als hij voortdurend wordt uitgedaagd”, zei de Nederlander onlangs.