Maandje Gold Coast heeft turner Zonderland goed gedaan

Vier weken in de Australische stad Gold Coast hebben turner Epke Zonderland goed gedaan. De Friese rekspecialist krijgt volgende week bij de wereldbekerwedstrijd van Melbourne de eerste mogelijkheid zijn zicht op deelname aan de Olympische Spelen van Tokio te vergroten. Mede door teruggekeerde gezondheidsklachten mislukte afgelopen najaar zijn WK-optreden en plaatste hij zich niet rechtstreeks. De olympisch kampioen van 2012 werd in november opnieuw operatief geholpen aan verstopte voorhoofdsholtes en bedacht dat een maand in zomers AustraliĆ« hem er sneller bovenop kon helpen. “Het heeft goed uitgepakt”, zegt Zonderland tegen het ANP.

Met enkele collega-turners en begeleiders bewoonde Zonderland de afgelopen weken een appartement aan zee. Het was nog even onzeker vanwege de bosbranden, maar Gold Coast bleef gespaard en ondervond ook geen last van de rook waar tennissers op de Australian Open in Melbourne wel door werden geplaagd. “Ook omdat de wind gunstig stond was er geen probleem.” Het lang van huis zijn zonder vrouw en anderhalf jaar oude zoon Bert Eize werd ‘opgelost’ met facetimen. “Na Melbourne reis ik naar Dubai, waar de familie er een weekje bij is.” Zonderland blijft erna in het Midden-Oosten voor wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha.

In de route naar de Spelen is een Japanner de grote tegenstrever. De achterdeur naar Tokio, voor turners die zich niet via de WK geplaatst hebben, loopt via de wereldbeker waarbij de beste drie resultaten tellen. Hidetaka Miyachi won al drie wedstrijden, Zonderland twee. Wint de 33-jarige Fries er nog een, dan telt het gemiddelde van de drie scores. Ook daarom is Melbourne nog niet beslissend, in Bakoe en Doha kan het gemiddelde verder worden opgeschroefd. “Het betekent dat je drie keer volle bak moet gaan. Miyachi kwam in Cottbus tot 14,9. Maar hij heeft voorlopig ook een 14,3 die meetelt zolang hij niet nog een keer wint.” Zonderland won een klein jaar geleden met scores van 14,866 en 14,633.

De topoefening zal volgende week zondag, als de kwalificaties zijn geweest, nodig zijn. Met zijn twee combinaties van vluchtelementen pakte hij in Doha 2018 met een score van 15,100 de wereldtitel en werd hij vorig jaar in Polen (15,266) Europees kampioen. “Ik heb elke week een stap gemaakt en gisteren voor het eerst mijn volledige oefening kunnen uitturnen. De voorbereiding lijkt op die van een WK, alleen dan net een maand korter. In de ideale situatie doe je dat een maand voor een toernooi.”

Zonderland heeft nu twee maanden. “Eigenlijk moest ik vanaf nul opbouwen, want de maanden voor de ingreep ging het niet goed en erna heb ik een maand niets gedaan.” De spanning stijgt, merkt hij. “Vorig jaar had ik deze wedstrijden ook, maar het voelt anders. Toen mocht het, nu moet het.”