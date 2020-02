Nederlandse schaatssters prolongeren WK-goud op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel geprolongeerd op de teamsprint. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans zegevierde met een wereldrecord van 1.24,02. Namens Oranje kwamen Femke Kok, Jutta Leerdam en Letitia de Jong in actie. Rusland eindigde als tweede (1.24,50) en Polen belandde op de derde plaats (1.25,37).

Bij de eerste strijd om de wereldtitel op dit nieuwe onderdeel, vorig jaar in Inzell, waren Leerdam en De Jong eveneens van de partij. WK-debutante Femke Kok nam in Utah de plaats in van Janine Smit. Het winnende drietal had in deze samenstelling dit seizoen nog niet gezamenlijk een officiƫle wedstrijd gereden.

Aan de teamsprint bij de vrouwen deden in Salt Lake City slechts vier landenteams mee.