Roest zoekt WK-revanche na miskleun op 5000 meter

Op de tweede dag van de WK afstanden in Salt Lake City komen bij de mannen opnieuw de stayers in actie. Rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de 10.000 meter van start. Voor Patrick Roest staat deze schaatsrace in het teken van revanche. Als grote favoriet werd hij op donderdag op de 5000 meter gediskwalificeerd, omdat hij vergeten was om zijn armbandje om te doen. Met zijn vierde tijd had hij het podium sowieso niet gehaald.

Na de 10 kilometer, met Jorrit Bergsma als titelhouder, volgt de ploegachtervolging voor vrouwen. Nederland is achter het favoriete Japan een medaillekandidaat.

De sprinters sluiten de tweede WK-dag af met de 500 meter, zowel voor mannen als vrouwen. Eremetaal voor een Nederlandse deelnemer zou op beide onderdelen een verrassing zijn. Bij de vrouwen is Vanessa Herzog uit Oostenrijk titelhoudster, bij de mannen verdedigt de Rus Roeslan Moerasjov zijn wereldtitel.