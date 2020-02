Schaatser Fish (22) stunt met wereldrecord op 10 km

De Canadees Graeme Fish heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City voor een grote stunt gezorgd. De 22-jarige schaatser verbeterde in de voorlaatste rit het wereldrecord met een ruime marge: 12.33,86. In de laatste race konden oud-recordhouder Ted-Jan Bloemen en Patrick Roest daar bij lange na niet aan tippen.

Bloemen, donderdag winnaar van de 5000 meter, pakte nog wel zilver met een tijd van 12.45,01. Het brons was voor de Duitser Patrick Beckert (12.47,93).

Het is de eerste keer sinds de eerste editie van de WK afstanden in 1996 dat de 10.000 meter niet door een Nederlander wordt gewonnen.

Drievoudig kampioen en titelverdediger Jorrit Bergsma moest genoegen nemen met de vierde plaats (12.48,45). Patrick Roest kwam niet verder dan de achtste plek (13.03,90).

Vijfvoudig kampioen Sven Kramer had zich niet gekwalificeerd op deze afstand. Hij liet eind december bij de NK afstanden de 10.000 meter aan zich voorbijgaan.