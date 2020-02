Shorttracker Knegt terug op het ijs in Dordrecht

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft onder luid gejuich zijn rentree gemaakt bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht. De 30-jarige Fries startte in de kwartfinale van de relay samen met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Sven Roes. Het Nederlandse team werd in zijn kwartfinale derde achter Canada en Zuid-Korea, maar plaatste zich op basis van de tijd alsnog voor de halve finales van zaterdag.

Knegt stond ruim een jaar aan de kant nadat hij bij een ongeval thuis met een houtkachel derdegraadsbrandwonden had opgelopen. De Fries moest lang revalideren en kon pas begin dit seizoen voorzichtig weer met trainingen beginnen. De shorttracker uit Bantega wilde op de NK shorttrack al terugkeren, maar moest van bondscoach Jeroen Otter nog enkele weken wachten voor zijn comeback.

De shorttracker doet in Dordrecht naast de relay nog mee aan de 1500 meter op zaterdag en de 1000 meter op zondag. In de series van de individuele afstanden hoefde hij vrijdag nog niet in actie te komen, omdat hij gebruik mag maken van de wildcard die Nederland als organiserend land heeft.