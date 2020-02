Teamsprinters in zelfde samenstelling als in 2019 naar WK

Bondscoach Hugo Haak van de sprintploeg in het baanwielrennen heeft Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland geselecteerd voor de teamsprint bij de WK baanwielrennen eind deze maand in Berlijn. De teamsprinters verdedigen de wereldtitel op dit onderdeel van de WK’s van 2018 en 2019.

De teamsprinters hielden een selectiewedstrijd in het Zwitserse Grenchen. Op basis daarvan selecteerde Haak hetzelfde viertal dat vorig jaar de wereldtitel had veroverd in het Poolse Pruszkow. “We reizen af naar het WK in volle sterkte op alle onderdelen”, zei Haak. “Het WK zal voor ons een laatste graadmeter zijn hoe we ervoor staan richting Tokio.”

Lavreysen, de wereldkampioen op de sprint, Hoogland en Büchli, de wereldkampioen op de keirin, gaan alle drie van start op de sprint en de keirin. Nederland heeft op beide disciplines vier startplaatsen omdat het de regerend wereldkampioen en Europees kampioen is. Sam Ligtlee start nog op de sprint en Theo Bos op de keirin. Deze twee baanwielrenners gaan ook van start op de 1 kilometer tijdrit.