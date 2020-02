Tennisser Krajinovic klopt Pospisil in Rotterdam

Tennisser Filip Krajinovic heeft de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De 27-jarige Serviër was in twee sets te sterk voor de Canadees Vasek Pospisil: 6-4 7-6 (7).

Pospisil had voor een stunt gezorgd door in de eerste ronde de nummer 1 van de plaatsingslijst, Daniil Medvedev uit te schakelen. Met agressief spel verraste hij de Russische nummer vijf van de wereld. Krajinovic, die in de eerste ronde had afgerekend met Tallon Griekspoor, won door één break de eerste set met 6-4. In een spannende tiebreak in de tweede set pakte hij de zege.

Krajinovic treft in de kwartfinale de Rus Andrej Roeblev. Die was in twee sets te sterk voor Alexander Boeblik uit Kazachstan (7-5 6-3).