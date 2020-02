Tennisser Monfils naar laatste vier in Rotterdam

Tennisser Gaël Monfils heeft de halve finale bereikt van het internationale toernooi van Rotterdam. De Fransman, als derde geplaatst, versloeg vrijdag in de kwartfinale de Brit Daniel Evans. Hij deed dat in twee sets, 7-6 (5) 6-2.

Monfils is de titelverdediger in Rotterdam. Vorig jaar versloeg hij in de finale de Zwitser Stan Wawrinka. Monfils is bovendien de hoogst geplaatste nog actieve speler op het evenement. De topfavorieten Danill Medvedev en Stefanos Tsitsipas werden vroegtijdig uitgeschakeld. Monfils won afgelopen weekeinde nog het toernooi van Montpellier.

Eerder bereikten de Spanjaard Pablo Carreno en de Canadees Félix Auger-Aliassime de laatste vier. De laatste kwartfinale gaat tussen de Serviër Filip Krajinovic en de Rus Andrej Roeblev.