Tennisster Bertens naar halve finale in Sint-Petersburg

Tennisster Kiki Bertens heeft op het toernooi van Sint-Petersburg de halve finale bereikt. De 28-jarige Westlandse won vrijdag van de Russische Anastasia Potapova. De titelverdedigster versloeg haar 18-jarige tegenstandster in twee sets, 6-4 7-6 (3).

In de eerste set had Bertens aan twee breaks voldoende, in de tweede leek ze bij 1-4 vrijwel kansloos. De Nederlandse, bij haar eerste optreden in de Russische stad te sterk voor Veronika Koedermetova, kwam echter sterk terug, werkte zelfs setpoints weg en sleepte er een tiebreak uit.

Daarin kreeg Bertens bij 6-2 haar eerste matchpoint. Ze benutte het tweede.

“Het was erg lastig in de tweede set en ik kwam flink in de problemen”, zo reageerde Bertens meteen na afloop. “Het enige wat ik kon doen was blijven vechten en geloven in een goed resultaat. Het is goedgekomen, al had ik soms ook een beetje geluk op de beslissende momenten.”

In de halve finale speelt Bertens tegen Jekaterina Aleksandrova. Ze treft daarmee voor de derde keer op rij een Russische opponente. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Griekse Maria Sakkari en de Kazachstaanse Jelena Rybakina.