Van Gerwen veel te sterk voor Gurney in Premier League

Michael van Gerwen is na twee ronden in de Premier League de enige darter die twee keer heeft gewonnen. ‘Mighty Mike’ won overtuigend van Daryl Gurney: 7-1. Van Gerwen had een week eerder met 7-5 gewonnen van wereldkampioen Peter Wright.

Met een gemiddelde van 105 met drie pijlen was Van Gerwen veel beter dan zijn tegenstander. Gurney kwam tot 93,9 en wist ook maar één van de zes keer een leg uit te gooien. Van Gerwen had elf kansen nodig om zeven legs te winnen en gaat aan de leiding in de Premier League, die hij de voorgaande vier jaar én in 2013 won.

Eerder op de avond eindigden drie van de vier partijen in een gelijkspel. Gerwyn Price en Michael Smith, Gary Anderson en Peter Wright en daarna Glen Durrant tegen debutante Fallon Sherrock speelden allen 6-6. Rob Cross versloeg in de eerste partij Nathan Aspinall met 7-5.