Vijf judoka’s aangewezen voor Olympische Spelen

De selectiecommissie van Judo Bond Nederland heeft de eerste vijf judoka’s aangewezen die het bij NOC*NSF gaat voordragen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het gaat om Juul Franssen (-63 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg). Deze atleten dienen op 2 juni 2020 nog wel te voldoen aan de internationale eisen voor kwalificatie.

Voor wereldkampioen Van ’t End en De Wit wordt het hun tweede olympische avontuur, na die van Rio de Janeiro in 2016. Franssen, Tsjakadoea en Korrel staan voor hun olympisch debuut.

“We hebben als selectiecommissie gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in een vroeg stadium judoka’s aan te wijzen”, licht directeur topsport Tjaart Kloosterboer toe. “Het gaat nu om de gewichtsklassen waarin momenteel één judoka voldoet aan de internationale eisen en twee gewichtsklassen waarin weliswaar twee judoka’s op dit moment voldoen, maar de selectiecommissie en de coaches unaniem waren op wie de keus moet vallen.”

Tessie Savelkouls had normaal gesproken ook bij de eerste selectie gezeten, maar de zwaargewicht raakte afgelopen weekend in Parijs ernstig geblesseerd. Kloosterboer daarover: “Een van de uitgangspunten bij de eerste selectie is dat we geen geblesseerde sporters aanwijzen. De exacte gevolgen van de blessure van Tessie zijn nog onduidelijk. Daarom zit zij er nu niet bij.”

In de overige gewichtsklassen valt in mei een besluit. “Naast dat we kwalificatie proberen af te dwingen in de klasse -57 kg, hebben we nog in drie klassen een ongekende luxe om uit twee topjudoka’s te kunnen kiezen. Na de EK begin mei zullen we na overleg met de olympische coaches de keuze maken,” aldus Kloosterboer.