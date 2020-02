Wielrenner Kruijswijk stelt seizoensstart twee weken uit

Wielrenner Steven Kruijswijk begint zijn seizoen later dan aanvankelijk de bedoeling was. De 32-jarige renner, een van de kopmannen van Jumbo-Visma, moest vorige maand het trainingskamp in Alicante overslaan vanwege knieklachten. Kruijswijk is inmiddels helemaal hersteld en vliegt vrijdag met Primoz Roglic naar Tenerife voor een hoogtestage, maar zijn seizoensstart schuift door de fysieke problemen wel op.

De nummer 3 van de laatste Tour de France zou van 8 tot en met 15 maart meedoen aan Parijs-Nice. Die etappekoers komt echter iets te vroeg voor Kruijswijk. Hij start het jaar nu twee weken later in de Ronde van Cataloniƫ (23-29 maart). Jumbo-Visma gaat in Parijs-Nice met Roglic, de Sloveense winnaar van de Vuelta, voor de eindzege.

Tom Dumoulin moest vanwege darmklachten zijn debuut voor Jumbo-Visma al twee keer uitstellen. Vorige week trok de Limburger zich terug voor de Ronde van Valencia, deze week besloot hij ook de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo uit zijn programma te schrappen.