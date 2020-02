Darter Van Gerwen klopt Wright weer, maar verliest finale

Darter Michael van Gerwen heeft voor de tweede keer in korte tijd wereldkampioen Peter Wright verslagen. De Brabantse nummer 1 van de wereld klopte de Schot in de halve finales van het Players Championship in Wigan met 7-3. Van Gerwen bereikte zo voor het eerst dit seizoen een eindstrijd, maar daarin moest hij met 8-6 buigen voor Ryan Searle.

De 32-jarige Engelsman, die in de halve finales Jeffrey de Zwaan met 7-5 had geklopt, veroverde zo zijn eerste PDC-titel. Van Gerwen strandde de afgelopen weken op de toernooien die hij speelde steeds al ruim voor de finale. ‘Mighty Mike’ begon wel goed aan de Premier League. Op de eerste avond in Aberdeen nam hij revanche voor de verloren WK-finale door Wright met 7-5 te verslaan. Deze week won hij in Nottingham met 7-1 van Daryl Gurney.