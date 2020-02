Duplantis springt weer wereldrecord met de polsstok: 6,18

De Zweedse atletieksensatie Armand Duplantis heeft bij indoorwedstrijden in Glasgow zijn eigen kersverse wereldrecord bij het polsstokhoogspringen verbeterd. Hij zweefde in zijn eerste poging over 6,18 meter, 1 centimeter hoger dan de hoogte van 6,17 die hij een week geleden in het Poolse Torun bedwong.

De pas 20-jarige Zweed ging toen 1 centimeter over het oude wereldrecord van 6,16 meter, dat sinds 2014 op naam stond van de Fransman Renaud Lavillenie.

Het gemak waarmee Duplantis opnieuw tot recordhoogte kwam, was opvallend. Hij ging al ruim over 6,00 meter bij zijn eerste poging en liet de lat toen leggen op 6,18. Zijn eerste sprong was meteen raak, hij toucheerde de lat niet en liet nog genoeg ruimte over. “Als de sprong goed wordt uitgevoerd, ziet het er heel simpel uit”, zei de Zweed bij de BBC.