Franse tennisser Monfils weer in finale Rotterdam

De Franse tennisser Gaël Monfils verdedigt zondag zijn titel in het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 33-jarige publiekslieveling won in de halve finales van het evenement in Rotterdam in twee sets van de Serviër Filip Krajinovic: 6-4 7-6 (5).

Monfils kan zondag de tiende titel in zijn carrière pakken. De huidige nummer 9 van de wereldranglijst won dit jaar al het ATP-toernooi in Montpellier. Zijn tegenstander is het opkomende talent Felix Auger-Aliassime. De pas 19-jarige Canadees rekende in de halve finales in twee sets af met de Spanjaard Pablo Carreño Busta: 7-6 (2) 6-4. Hij is de jongste finalist ooit in Rotterdam.

Monfils sloeg tegen Krajinovic in de eerste set laat toe. Hij brak bij een voorsprong van 5-4 de servicebeurt van Krajinovic en pakte de set met een prachtige boogbal. In het tweede bedrijf brak hij de Serviër vroeg in de set, maar de Serviër brak terug. Monfils verspeelde vervolgens bij 5-4 een aantal matchpoints, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. De Fransman won die met 7-5.

Auger-Aliassime staat 21e op de wereldranglijst en speelt zondag zijn vierde ATP-finale. Een toernooizege heeft hij nog niet op zijn naam. De jonge Canadees mocht twee jaar geleden op 17-jarige leeftijd al meedoen in Rotterdam. Toernooidirecteur Richard Krajicek gaf hem toen een wildcard. “Krajicek heeft een oog voor talent. Ik laat goede dingen zien en ik ben blij dat ik de wereld kan laten zien wat ik kan”, zei hij.