Goud shorttrackster Schulting op 1500 meter in Dordrecht

Suzanne Schulting heeft het thuispubliek in Dordrecht laten juichen bij de wereldbeker shorttrack. De Friezin veroverd het goud op de 1500 meter, de afstand waarop ze kortgeleden haar Europese titel prolongeerde.

Schulting verborg zich in de finale lang in de achterhoede en zette twee ronden voor het einde de aanval in. Het lukte haar op de meet haar schaats nog net voorbij die van de Zuid-Koreaanse Kim Ji-Yoo te steken. Een andere Zuid-Koreaanse, Noh Ah-rum, eindigde als derde.

Het was haar derde wereldbekerzege op de 1500 meter. Schulting won eerder dit seizoen ook de afstand in het Japanse Nagoya en het Duitse Dresden.