Kodaira herovert wereldtitel op 500 meter, De Jong zesde

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel op de 500 meter heroverd. De olympisch kampioene op dit nummer zegevierde met een tijd van 36,69 seconden. Ze won in 2017 voor de eerste keer WK-goud, maar moest in 2019 verrassend voorrang verlenen aan de Oostenrijkse Vanessa Herzog.

Het zilver op de Utah Olympic Oval was voor de Russin Angelina Golikova met 36,74. Haar landgenote Olga Fatkoelina behaalde brons (36,78). De onttroonde Herzog werd vierde met 36,94.

Letitia de Jong belandde met een persoonlijk record van 37,19 op de keurige zesde plek. De Nederlands kampioene op de sprintvierkamp bleef 0,13 seconde boven het nationale record, dat sinds januari 2013 op naam staat van Thijsje Oenema.

Jutta Leerdam haalde 0,45 van haar persoonlijke record af. De Europees kampioene op de 1000 meter reed met 37,30 de achtste tijd.

WK-debutante Femke Kok (19) reed eveneens een persoonlijk record en tevens een wereldrecord voor junioren. Met een tijd van 37,45 eindigde de talentvolle Friezin op de negende plaats.