De Russische schaatser Pavel Koelizjnikov heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City op de 1000 meter het wereldrecord van Kjeld Nuis verbeterd. Koelizjnikov finishte vroeg in het veld in een officieuze tijd van 1.05,69. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan Nuis, die bijna een jaar geleden in Salt Lake City het wereldrecord in bezit nam met een tijd van 1.06,18.

Olympisch kampioen Nuis en wereldkampioen Kai Verbij moeten nog rijden, net als Thomas Krol.