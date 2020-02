Koelizjnikov slaat hard toe op 1000 meter, zilver voor Nuis

Schaatser Pavel Koelizjnikov heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City hard toegeslagen op de 1000 meter. De Russische topsprinter zegevierde met een spetterend wereldrecord: 1.05,69. De glorieuze winnaar van de 500 meter, op vrijdag, nam het wereldrecord over van Kjeld Nuis en de wereldtitel van Kai Verbij.

Nuis moest zich tevreden stellen met WK-zilver (1.06,73). Thomas Krol eindigde met een tijd van 1.06,74 als derde, maar werd gediskwalificeerd wegens het hinderen van zijn tegenstander. Daardoor ging het brons naar de Canadees Laurent Dubreuil. Verbij reed de zesde tijd (1.07,05).

Voor Koelizjnikov (25) was het zijn tweede wereldtitel op de 1000 meter. Het eerste WK-goud op deze afstand veroverde hij in 2016. De Russische krachtpatser heeft nu in totaal vijf wereldtitels op zijn naam staan, naast ook nog drie wereldtitels op de sprintvierkamp.

“Als eerste schaatser onder de 1.06, dat is een heerlijk gevoel”, liet Koelizjnikov via een tolk bij de NOS weten. “Nuis en Krol waren er vorig seizoen al dichtbij, dus ik wist dat het haalbaar zou zijn. Wat mij betreft, is nu een tijd van 1.05,00 mogelijk.”

De indrukwekkende hegemonie van Koelizjnikov, vorig jaar nog maar zesde op de 1000 meter, is des te opmerkelijker gezien zijn forse valpartij op donderdag in de teamsprint. Daarbij blesseerde hij opnieuw zijn schouder, die toch al vrij snel uit de kom schiet. Met een volledig ingepakte gewricht was de Rus op de 500 en 1000 meter niettemin een klasse apart.

“Ik kon in de warming-up voor de 1000 meter niet eens proefstartje maken, zoveel pijn had ik”, gaf Koelizjnikov te kennen. “Ik maakte me daarom veel zorgen over hoe het in de race zou gaan. Dankzij een flinke adrenalinestoot en mijn tegenstander Moerasjov kon ik er toch een heel mooie rit van maken Hij opende snel en reed een prima eerste ronde waarna ik het kon afmaken. Perfect.”