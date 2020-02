Olympisch schaatskampioen Nuis wil wereldtitel terug op 1000 m

Op de derde dag van de WK afstanden in Salt Lake City komt Kjeld Nuis voor de eerste keer in actie. De 30-jarige schaatser gaat op de 1000 meter voor goud. Hij is olympisch kampioen op deze afstand en tevens wereldrecordhouder (1.06,18). Vorig jaar in Inzell eindigde de onttroonde Nuis als derde, achter Kai Verbij en Thomas Krol. Deze andere twee Nederlanders mikken op de Utah Olympic Oval eveneens op een podiumplaats. De Rus Pavel Koelizjnikov, vrijdag de glorieuze winnaar van de 500 meter, is niettemin favoriet voor goud.

Ook de vrouwen rijden in Salt Lake City de 1000 meter. Namens Nederland komen Europees kampioene Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Ireen Wüst in actie. De Amerikaanse Brittany Bowe is titelverdedigster.

De derde WK-dag begint rond 20.30 (Nederlandse tijd) met de 5000 meter voor vrouwen. Olympische kampioene Esmee Visser behoort tot de titelkandidaten, met titelhoudster Martina Sablikova als favoriet. De Tsjechische won donderdag al de 3000 meter, met Visser teleurstellend als vijfde.

De ploegachtervolging voor mannen is zaterdag de vierde en laatste afstand. Nederland is titelverdediger.